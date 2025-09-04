Под диспансерным наблюдением у онкологов находятся более 4,4 млн россиян

В России под диспансерным наблюдением у онкологов находятся более 4,4 млн граждан, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доля пациентов, состоящих в диспансерах пять и более лет, увеличилась на 10,5%.

Данные господин Мурашко представил на VI Международном форуме «Инновационная онкология», передает «Интерфакс». По словам министра, выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях в России сейчас достигло самого высокого показателя — почти 61,5%.

Ранее в Минздраве сообщали, что в 2024 году почти у 700 тыс. пациентов в России было впервые обнаружено злокачественное новообразование. Это на 3,5% больше, чем в 2023 году.

Полина Мотызлевская