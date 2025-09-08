Расследование уголовного дела блогера Лерчек и ее бывшего мужа завершено

Завершено расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема, обвиняемых в незаконном выводе из России более 250 млн руб. Их предполагаемый соучастник Роман Вишняк заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, сообщила прокуратура Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Валерии и Артему Чекалиным предъявлено обвинение по п «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Они уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами дела.

По версии следствия, в 2021–2022 годах блогер и ее муж вывели свыше 250 млн руб., полученных за продажу фитнес-курса «Идеальное тело». Деньги поступили на счет фирмы в ОАЭ. При этом супруги не уведомляли ФНС об открытии иностранного счета. Транзакция, предположительно, проходила по фиктивным документам: ее оформили как покупку информационного продукта. Организатором схемы считают Артема Чекалина.

Подробности — в материале «Ъ» «Марафон растянулся на 15 томов».