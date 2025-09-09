Резиденты ИНТЦ «Русский» провели питч-сессию при участии Газпромбанка

В инновационном научно-технологическом центре «Русский» прошла питч-сессия резидентов для инвесторов, организованная совместно с Центром технологического лидерства и при участии Газпромбанка в рамках деловой программы Восточного экономического форума. Компании представили разработки в области биотехнологий, фармацевтики, цифровых сервисов и функционального питания, продемонстрировав высокий потенциал коммерциализации и выхода на международные рынки.

«Мы видим растущий инвестиционный потенциал в секторе биотеха и фармацевтики. Для нас участие в таких сессиях — это возможность уже на ранней стадии идентифицировать наиболее перспективные компании и выстроить с ними долгосрочные партнерские отношения»,— отметил вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров.

На сессии были представлены решения, которые охватывают широкий спектр направлений — от клеточных технологий для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний до производства отечественных препаратов для профилактики тромбозов, систем мониторинга уровня глюкозы, цифровых сервисов для судостроения и новых функциональных продуктов на основе дальневосточных биоресурсов.

«Для резидентов ИНТЦ питч-сессии становятся не просто презентацией проектов, а шагом к созданию устойчивых партнерств с инвесторами и индустриальными компаниями. Мы видим, что разработки наших команд охватывают ключевые направления — от фармацевтики до цифровых сервисов и аквакультуры. Это подтверждает, что на базе центра формируется полноценная инновационная экосистема, способная генерировать решения мирового уровня»,— отметила генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова.

В работе сессии приняли участие представители федеральных органов власти, институтов развития, академического сообщества и бизнеса, включая Минобрнауки России, Минвостокразвития, Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, Московский инновационный кластер, а также руководители высокотехнологичных компаний.