Школьнице грозит до 3 лет за перевод денег мошенников через свою карту

Первое уголовное дело о предоставлении данных банковской карты мошенникам возбуждено в Красноярском крае. Подозреваемой стала 16-летняя жительница Назарово, сообщили в региональном главке МВД.

По версии следствия, в июле девушка нашла в соцсети объявление об удаленной работе. Она перешла по ссылке и связалась с «работодателем», который предложил предоставить данные карты для получения и дальнейшего перевода денег на другие счета. В течение нескольких дней школьница переводила деньги по заданию куратора, ее «зарплата» за это время составила 1600 руб. В то же время в полицию обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Выяснилось, что украденные у женщины деньги были переведены на счет школьницы, которая перевела их «работодателю».

В отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей» ( ч. 4 ст. 187 УК РФ). Ей грозит до трех лет лишения свободы. Школьнице избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.