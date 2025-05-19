В Таганроге за год выручка морского порта увеличилась почти вдвое

Таганрогский морской торговый порт в 2024 году заработал 925,1 млн руб., что в 1,9 раза больше результатов 2023 года. Об этом сообщается в годовом отчете компании. Чистая прибыль при этом достигла 402,3 млн руб., хотя 2023 год порт закончил с убытком в 27,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Из отчетности следует, что основные направления деятельности приносят предприятию около 99% дохода. Так, на погрузке и разгрузке судов порт заработал 853,3 млн руб., что в 2,3 раза больше показателей годом ранее. Транспортно-экспедиционное обслуживание при этом принесло выручки меньше: 30,5 млн руб. в 2024 году против 91,7 млн руб. в 2023 году.

Таганрогский морской торговый порт — универсальный порт, который круглогодично осуществляет перевалку экспортно-импортных, генеральных, нефтеналивных, насыпных и навалочных грузов. География грузоперевозок включает в себя все страны Средиземноморского бассейна и страны Каспия через Волго-Донскую систему водных путей.

Мария Хоперская