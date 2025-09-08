Силы ПВО за ночь сбили семь БПЛА над регионами России

В период с 23:05 мск 7 сентября до 3:00 мск 8 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника самолетного типа над территорией Тульской области, сообщило Минобороны РФ. По его данным, два БПЛА сбили над Смоленской областью, по одному — над Брянской и Рязанской областями.

В Тульской области повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, никто не пострадал. В Брянской и Смоленской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти Рязанской области ночную атаку пока никак не комментировали.