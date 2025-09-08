«Бабье лето» наступит в Свердловской области в конце недели

На неделе в Свердловской области прогнозируются похолодание и заморозки, в ее конце в регионе ожидается наступление «бабьего лета», передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Температура на Среднем Урале будет ниже нормы с понедельника по пятницу, что связано с холодным воздухом, который идет в регион из района Кольского полуострова. Похолодание начнется уже в понедельник: днем будет +14°..+19°, ожидаются дожди. К среде циклон сместится в Казахстан, и осадки на день прекратятся. Однако в ночь на четверг в Свердловскую область поступит новая порция холодной воздушной массы, будет шанс на дожди. С пятницы погоду начнет определять антициклон с центром над европейской частью России. Дожди прекратятся, но появится высокая вероятность ночных заморозков. На выходных влияние антициклона усилится, что приведет к постепенному прогреву воздуха и наступлению «бабьего лета».

В Екатеринбурге днем понедельника прогнозируется +15°..+17°, облачно с прояснениями, дождь во второй половине дня, вероятность грозы 5%, ветер северный, северо-западный, 3-8 м/с. Ночью вторника ожидается +10°, днем +13°, в среду — ночью +9°, днем +15°, в четверг — ночью +9°, днем +12°, в пятницу — ночью +5°, днем +14°. В конце недели потеплеет: ночью субботы будет +4°, днем +18°, ночью воскресенья до +6°, днем до +19°. Начало следующей недели тоже ожидается теплым.

Напомним, в первые сентябрьские дни температура воздуха в Свердловской области и Екатеринбурге держалась в районе +20°.

Ирина Пичурина