В начале осени температура в Свердловской области будет держаться около +20°

В первые сентябрьские дни температура воздуха в Свердловской области и Екатеринбурге будет держаться в районе +20°, следует из данных Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области в понедельник погоду определяет антициклон, который простирается вдоль Урала от Карского моря до Средней Азии. Несмотря на это, регион остается под влиянием холодной воздушной массы. После прохладной ночи по области ожидается дневной прогрев до +15°..+20°.

В Екатеринбурге днем 1 сентября ожидается +17°..+19°, утром туман, переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Во вторник ночью будет +8°, днем +18°, в среду — ночью +11°, днем +15°, в четверг — ночью +12°, днем +17°. Ночью пятницы ожидается +13°, днем +18°, в субботу ночью +12°, днем +18°, в воскресенье — ночью +10°, днем +19°. Начало следующей недели также ожидается достаточно теплым.

Напомним, утром из-за сильного тумана в Екатеринбурге экипажи самолетов из Абакана (Хакасия) и Калининграда приняли решение приземлиться на запасном аэродроме.

Ирина Пичурина