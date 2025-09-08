Трое полицейских пострадали на акции протеста в Сербии

В воскресенье в городе Косьерич на западе Сербии трое сотрудников полиции пострадали во время акции граждан, выступавших против студентов и оппозиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным полиции, акции граждан под лозунгом «Стоп блокированию» собрали более 126 тыс. человек в 111 населенных пунктах. В Косьериче полиция вмешалась, чтобы разогнать собравшихся. Один гражданин был задержан по подозрению в нападении на должностное лицо.

Протесты студентов и оппозиции начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. В середине августа обстановка в городах Сербии обострилась. В вечернее и ночное время выступающие шли на противостояние с полицией и блокировали дороги.