В Краснодарском крае спасают заплывшего в реку краснокнижного дельфина

В реку Бейсуг в Краснодарском крае заплыл краснокнижный морской дельфин афалина, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко. Млекопитающее находится в пресных водах уже несколько дней — вдали от привычной среды обитания, говорится в Telegram-канале главы Росприроднадзора Светланы Радионовой. Это опасно для животного.

«Росприроднадзор оперативно оформил разрешение на проведение действий для определения состояния краснокнижной афалины»,— сообщили в ведомстве. Это разрешение позволит начать операцию по спасению — направить дельфина к выходу в море. При необходимости ему окажут ветеринарную помощь.

Долгое пребывание в реке может вызвать у афалины поражение кожи и слизистых, из-за чего животному грозит гибель, уточнили в Роспотребнадзоре. Сейчас дельфин находится рядом со станицей Бриньковская.