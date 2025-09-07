Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Белоусову показали применяемые на СВО средства спутниковой связи

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Военную академию имени С. М. Буденного, где ему показали современные средства спутниковой связи, используемые в рамках СВО. Министру доложили, что действующая спутниковая группировка ВС РФ обеспечивает круглосуточную связь подразделений в зоне военной операции.

Министр обороны России Андрей Белоусов (справа)

Фото: Минобороны России

В Минобороны сообщили, что академия активно модернизирует учебно-материальную базу и вводит новые специализированные аудитории для подготовки кадров. Так, в 2025 году планируется открытие дополнительных помещений для обучения эксплуатации узлов связи, а уже созданная аудитория на кафедре «Применение подразделений и эксплуатация систем спутниковой связи» служит для подготовки специалистов по управлению сетью спутниковой связи.

Андрей Белоусов также принял участие в церемонии приведения к военной присяге курсантов, передает «Звезда».

