Патрушев назвал нелепой немецкую версию о подрыве «Северных потоков»

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в колонке для «Ъ» усомнился в версии правоохранительных органов ФРГ о том, кто стоит за подрывами трубопроводов «Северный поток–1» и «Северный поток–2».

«Детали операции (по подрыву.— "Ъ") общественность узнает, как правило, из нелепых вбросов в прессу. Последний из них безоговорочно обвиняет группу украинских граждан, которые якобы зафрахтовали по поддельному румынскому паспорту яхту для прогулки по Балтийскому морю»,— пишет он. А далее излагает версию генпрокуратуры ФРГ так, как она ранее была изложена немецкими СМИ: «На причал, расположенный в ста метрах от военно-морской базы ВМС НАТО в немецком Ростоке, предполагаемые диверсанты, оставаясь незамеченными, без всяких проблем загружают водолазное оборудование, несколько сотен килограммов взрывчатки, другую необходимую технику и спокойно выходят в открытое море. Каким-то образом они обнаруживают газопровод, умудряясь при этом не перепутать его с другими трубопроводами и кабельными трассами, которыми изобилует этот район. В условиях оживленного судоходства они осуществляют неоднократные погружения, закрепляя заряды на газопроводе, и благополучно возвращаются в порт».

«Не знаю, на кого рассчитаны эти утечки в прессу, но у компетентных людей появляется много вопросов,— отмечает Николай Патрушев.— Кто, к примеру, позволил так свободно действовать украинским диверсантам на территории другого государства? Получается, что натовские ВМС не могут обеспечить безопасность вокруг своих баз, а власти ФРГ не способны контролировать, чем занимаются на их территории иностранцы. Либо вся эта активность планировалась, контролировалась и осуществлялась с участием высокопрофессиональных представителей натовских спецслужб?»

Ранее немецкие СМИ сообщили, что расследование диверсий на «Северных потоках» находится на финальной стадии. По данным следствия ФРГ, на которое ссылаются журналисты, в подготовке и проведении операции участвовали семь граждан Украины: четверо водолазов (в том числе одна женщина), шкипер, специалист по взрывчатке и координатор — Сергей Кузнецов. В конце августа его задержали в Италии, где он отдыхал с семьей.

