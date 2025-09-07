Самарский губернатор пригласил Егора Крида на разговор после спора с Мизулиной

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев попросил певца Егора Крида приехать в регион после конфликта исполнителя с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

«Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки,— заявил глава региона в своем Telegram-канале. — Вот, Егор, ты не прав». Вячеслав Федорищев добавил, что не хочет обсуждать заочно, почему певец занимает неверную, по его мнению, позицию. «Уверен, ты поймешь, что ты неправ»,— добавил он.

В начале сентября Екатерина Мизулина назвала концерт Егора Крида в Лужниках «голой вечеринкой». Она утверждала, что получила жалобы от посетителей мероприятия на откровенные танцы. Певец ответил, что не считает танец предосудительным и напомнил главе организации о ее публичных поцелуях с певцом Shaman (Ярославом Дроновым).