RT: СКР ищет хозяев собак, над которыми издевались в зоогостинице DogTown

Следственный комитет России ищет хозяев животных, пострадавших в зоогостинице DogTown в подмосковном Чехове. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на владельца одной из собак.

По словам мужчины, хозяйка сервиса по передержке Карина Гитиномагомедова не смогла вернуть деньги всем хозяевам животных. «Сказала, что денег больше нет»,— пояснил собеседник телеканала. Он также рассказал, что владелица зоогостиницы объясняет происходящее «происками конкурентов», и утверждает, что хозяева сами просили применять к своим питомцам электрошок.

Госпожа Гитиномагомедова была задержана сегодня, передавал РЕН ТВ. При этом в пресс-службе подмосковного главка МВД «РИА Новости» заявили, что «все сотрудники были допрошены в СК», однако «они не задержаны». Ранее СКР возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными. Как писал «Ъ», следствие установило, что одна из работниц организации била собак и надевала на них электрошоковые ошейники. Об условиях содержания животных в DogTown стало известно после обращения блогера Эльдара Джарахова, чьи собаки также пострадали в зоогостинице.