РЕН ТВ: хозяйка зоогостиницы задержана по делу о жестоком обращении с собаками

Хозяйка зоогостиницы DogTown в подмосковном Чехове Карина Гитиномагомедова задержана, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

После сообщений о нарушениях в зоогостинице и последовавшей за ними проверки прокуратуры СКР возбудил уголовное дело. Как писал «Ъ», следствие установило, что одна из работниц организации била животных и надевала на них электрошоковые ошейники.

О том, как содержатся питомцы в DogTown, стало известно после обращения блогера Эльдара Джарахова, чьи собаки также пострадали от условий в зоогостинице.

