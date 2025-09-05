Возбуждено дело о жестоком обращении с животными в зоогостинице

СКР возбудил уголовное дело о жестоком обращении с животными в зоогостинице в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Московской области. Ранее прокуратура организовала проверку приюта.

Как установило следствие, одна из работниц учреждения била животных и надевала на них электрошоковые ошейники. При этом питомцы содержались в ненадлежащих условиях, у некоторых из них обнаружили ссадины.

Следователи устанавливают собственников пункта передержки и изучают документацию. Запланировано проведение допросов.

Как сообщали СМИ, речь идет об элитной зоогостинице DogTown. Утверждалось, что в приюте также занимаются дрессировкой собак. По данным РЕН ТВ, владелица DogTown объявила о закрытии бизнеса и принесла извинения клиентам.

