В Крымском районе Кубани захоронят останки 100 советских воинов

С 9 сентября на Кубани стартует десятая поисковая экспедиция «Битва за Кавказ», в которой 120 участников из Краснодарского края, Крыма и Севастополя будут искать останки погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов в Крымском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Цель экспедиции заключается в поиске и выявлении неизвестных воинских захоронений, а также непогребенных останков солдат, которые погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отметил, что Битва за Кавказ традиционно собирает активных участников из разных регионов страны. В регионе проводятся поисковые мероприятия, в которых ежегодно участвуют тысячи жителей.

Базовый лагерь будет размещен южнее станицы Неберджаевской в долине реки Богаго. Поисковые работы будут проходить на склонах горы Долгой, в окрестностях поселка Саук-Дере и села Молдаванского. Именно там в июле 1943 года велись бои по прорыву Голубой линии.

Председатель кубанского отделения Поискового движения России Александр Шепелев сообщил, что поиск павших защитников Отечества будет осуществляться в труднодоступной горно-лесистой местности и на полях, где 82 года назад советские войска прорывали Голубую линию. Он добавил, что за более чем 35 лет работы поисковиков Кубани и других регионов было обнаружено и захоронено более 15 тыс. останков офицеров и красноармейцев.

Торжественное открытие экспедиции запланировано на 10 сентября. В последний день экспедиции на мемориале станицы Нижнебаканской пройдет церемония захоронения останков более 100 советских воинов, которые были найдены в ходе поисковых работ в 2024-2025 годах.

Экспедицию «Битва за Кавказ» организует Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» при поддержке Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», регионального отделения ДОСААФ России и администрации Крымского района с использованием Гранта Губернатора Кубани.

Мария Удовик