Власти Дании объявили об отказе признать Палестину

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что страна не готова признать Палестину как независимое государство. В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что лично попросил датские власти об этом.

«Израиль должен разрешить перевозку раненых жителей Газы на Западный берег Восточного Иерусалима, — добавил господин Расмуссен (цитата по Reuters), — для оказания медицинской помощи».

Ранее Франция, Великобритания, Канада и Бельгия объявили о намерении признать Государство Палестина. В начале сентября министр финансов Израиля заявил, что большую часть Западного берега реки Иордан необходимо аннексировать в ответ такие решения стран Запада.

Кроме того, Израиль отказался принимать у себя президента Франции Эмманюэля Макрона в связи с тем, что европейская страна намеревается признать Палестину государством.

