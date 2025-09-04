Редкий президент долетит до Святой земли

Израиль отказался принять у себя президента Франции Эмманюэля Макрона, собиравшегося совершить визит в эту страну. Как сообщил ряд израильских СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился принять главу Елисейского дворца лишь в том случае, если тот откажется от намерения признать палестинское государство, на что французский президент не мог пойти без потери лица. На начинающейся 9 сентября 80-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН Франция рассчитывает совместно с Саудовской Аравией возглавить усилия по борьбе за повышение официального статуса Палестины. Однако у правительства Нетаньяху заготовлены ответные инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева)

Фото: Abdul Saboor / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева)

О том, что президент Эмманюэль Макрон не сможет нанести визит в Израиль из-за отказа принимающей стороны, сообщил ряд израильских изданий. По словам источников медиакорпорации Kan, Париж запрашивал организацию поездки на ближайшие даты, однако руководство Израиля ответило отказом. «Мы не позволим Макрону танцевать сразу на всех свадьбах»,— подчеркнул источник Kan в Израиле. По его словам, Биньямин Нетаньяху выдвинул господину Макрону условие: отказаться от планов по официальному признанию Палестины на начинающейся 9 сентября 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, иначе путь в Израиль будет для него закрыт.

Сейчас Франция находится в авангарде кампании по признанию палестинского государства. 22 сентября на полях ГА ООН в Нью-Йорке господин Макрон совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом должен открыть международную конференцию, посвященную разрешению палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств.

«Никакая аннексия (палестинских территорий.— “Ъ”) или принудительное перемещение (жителей сектора Газа.— “Ъ”) не остановят тот импульс, который мы создали вместе с кронпринцем»,— подчеркнул господин Макрон 2 сентября в соцсети X.

В тот же день министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в той же соцсети, что французский лидер «пытается вмешаться извне в конфликт, в котором он не принимает никакого участия, совершенно оторвавшись от реальной ситуации», возникшей после 7 октября 2023 года, когда радикальная группировка «Хамас» устроила кровопролитную резню в южных районах Израиля. «Своими действиями Макрон подрывает стабильность в (ближневосточном.— “Ъ”) регионе и подталкивает региональную и международную системы к односторонним шагам. Его действия опасны. Они не принесут ни мира, ни безопасности»,— подчеркнул господин Саар.

Срыв визита французского лидера в Израиль — только один из эпизодов трений между странами по палестинскому вопросу. Месяцем ранее лидеры Франции и Израиля обменялись гневными письмами. 17 августа господин Нетаньяху направил в Елисейский дворец послание, в котором подчеркнул: призывы Парижа к созданию палестинского государства «разжигают антисемитский огонь» во Франции и во всем мире. Глава израильского правительства выразил уверенность, что подобные инициативы «поощряют террор» со стороны радикальной группировки «Хамас», «укрепляют ее нежелание» освобождать израильских заложников и усиливают ненависть к евреям.

В ответном письме от 26 августа господин Макрон заметил, что «борьба с антисемитизмом не должна превращаться в оружие и не должна разжигать разногласия между Израилем и Францией».

«Наша решимость обеспечить палестинскому народу собственное государство основана на нашей убежденности в том, что прочный мир необходим для безопасности Государства Израиль,— говорилось в письме французского президента.— Палестинское государство должно положить конец "Хамасу". После почти двух лет израильских операций в Газе мы убеждены, что сегодня это единственный способ окончательно его искоренить».

Однако правительство Нетаньяху категорически отказывается принять идею с признанием палестинской государственности. В качестве ответа на планы по изменению статуса Палестины оно рассматривает вариант с частичной аннексией Западного берега реки Иордан — территории, формально входящей в зону ответственности Палестинской национальной администрации. 4 сентября господин Нетаньяху созвал очередное министерское заседание, чтобы обсудить процесс потенциального присоединения. Впрочем, некоторые арабские государства, такие как ОАЭ, уже пообещали пересмотреть свои отношения с Израилем, официально восстановленные в 2020 году, если еврейское государство все-таки пойдет на аннексию.

Нил Кербелов