Бельгия признает Палестину на сессии ООН в сентябре

Глава МИД Бельгии Максим Прево сообщил, что королевство признает Палестину как государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Страна также введет санкции против Израиля, чтобы обеспечить соблюдение его правительством норм международного и гуманитарного права.

«Любой антисемитизм или прославление терроризма сторонниками “Хамас” также будут решительно осуждаться»,— отметил господин Прево в посте в соцсети Х. В Брюсселе рассматривают введение 12 санкционных мер в отношении Израиля. Среди них — ограничение государственных закупок у израильских компаний, запрет на полеты и транзит, включение граждан Израиля в список персон «нон грата» и другие санкции.

Глава МИД Бельгии отметил, что страна признает Палестину в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии. Он заявил, что страна административно оформит решение после того, как «Хамас» освободит заложников и сложит оружие.

Три государства «Большой семерки» — Франция, Великобритания и Канада — объявили о намерении признать Государство Палестина. Ожидается, что это произойдет в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН.

Государство Палестина признают 147 стран, включая Россию. Год назад США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

Подробнее — в материале «Ъ» «За Газу ответят».