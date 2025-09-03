Министр финансов Израиля заявил о необходимости аннексии Западного берега

Бецалель Смотрич — лидер израильской ультраправой партии «Национальная религиозная партия — Религиозный сионизм» и министр финансов в коалиционном правительстве Биньямина Нетаньяху — считает, что большую часть Западного берега реки Иордан нужно в превентивном порядке аннексировать в ответ на признание Палестины многими странами Запада. «Главная цель — раз и навсегда избавиться от самой идеи Палестинского государства»,— заявил он.

Ранее Reuters и Axios со ссылкой на источники писали, что в правительстве Израиля обсуждают аннексию Западного берега именно в качестве ответа на волну признаний Палестинского государства. Господин Смотрич отметил, что аннексии подлежит 82% территории Западного берега, за исключением городов, населенных палестинцами.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Западный берег был занят Израилем. Здесь проживает около 3 млн палестинцев и 500 тыс. израильтян-поселенцев, включая и самого Бецалеля Смотрича.

Яна Рождественская