Турция отправит в Армению делегацию для переговоров по границе

Турецкий спецпредставитель Сердар Кылыч приедет в Армению в составе делегации, которая проведет переговоры по нормализации отношений между странами и реализации уже существующих соглашений. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Турецкая делегация направится в Армению через КПП Алиджан.

Отмечается, что ранее по итогам пяти отдельных встреч страны договорились о возобновлении грузовых авиаперевозок и проведении работ для открытия границ. Армения и Турция согласовали пересечение турецко-армянской границы гражданами третьих стран, а также упрощение визовых процедур для владельцев дипломатических паспортов.

В августе Армения подписала в Вашингтоне меморандум о прекращении боевых действий с Азербайджаном. В документе уделено внимание созданию Зангезурского коридора, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономией. Дорога получила название «Маршрут Трампа ради мира и процветания».

