«Цены на проживаниев сентябре снизились на 20%»
Генеральный менеджер ГК Bridge Resort Татьяна Забарьянская — о бархатном сезоне в Сочи
По данным пресс-службы администрации Сочи, в бархатный сезон на курорте забронировано около 60% номерного фонда, при этом коллективные средства размещения заполнены на 70%. Генеральный менеджер ГК Bridge Resort Татьяна Забарьянская считает, что осенью 2025 года перед сочинскими средствами размещения встанут серьезные, но решаемые вызовы.
«Нынешний бархатный сезон отличается от прошлогоднего, прежде всего, глубиной бронирования — в этом году она заметно сократилась, гости принимают решения о поездке ближе к дате заезда. Но мы надеемся на более теплую осень из-за позднего начала лета, что может продлить сезон.
В сентябре в Сочи преобладают две основные категории туристов: семьи с детьми и корпоративные клиенты. Бархатный сезон — идеальное время для семейного отдыха благодаря теплому морю и мягкому солнцу. Одновременно начинается деловой сезон в Сириусе, что привлекает корпоративные группы и командировочных гостей.
Цены на проживание в сентябре снизились на 20% по сравнению с летом, а в октябре цена опуститься еще на 20%.
Однако, по нашим прогнозам, загрузка Bridge Resort в сентябре составит 70%, а в октябре — 60%. Учитывая глубину бронирования, возможно, фактическая загрузка будет выше.
Основные вызовы для гостиничного бизнеса Сочи осенью — поддерживать звание ведущего курорта, удерживать интерес гостей в межсезонье и формировать привлекательные ценностные предложения. Важно адаптировать сервис, гибко реагировать на снижение спроса, расширять спектр услуг и делать акцент на уникальных преимуществах отелей, чтобы гости выбирали Сочи даже вне высокого сезона».