«Цены на проживаниев сентябре снизились на 20%»

По данным пресс-службы администрации Сочи, в бархатный сезон на курорте забронировано около 60% номерного фонда, при этом коллективные средства размещения заполнены на 70%. Генеральный менеджер ГК Bridge Resort Татьяна Забарьянская считает, что осенью 2025 года перед сочинскими средствами размещения встанут серьезные, но решаемые вызовы.

Татьяна Забарьянская

Фото: предоставлено автором

«Нынешний бархатный сезон отличается от прошлогоднего, прежде всего, глубиной бронирования — в этом году она заметно сократилась, гости принимают решения о поездке ближе к дате заезда. Но мы надеемся на более теплую осень из-за позднего начала лета, что может продлить сезон.

В сентябре в Сочи преобладают две основные категории туристов: семьи с детьми и корпоративные клиенты. Бархатный сезон — идеальное время для семейного отдыха благодаря теплому морю и мягкому солнцу. Одновременно начинается деловой сезон в Сириусе, что привлекает корпоративные группы и командировочных гостей.

Цены на проживание в сентябре снизились на 20% по сравнению с летом, а в октябре цена опуститься еще на 20%.

Однако, по нашим прогнозам, загрузка Bridge Resort в сентябре составит 70%, а в октябре — 60%. Учитывая глубину бронирования, возможно, фактическая загрузка будет выше.

Основные вызовы для гостиничного бизнеса Сочи осенью — поддерживать звание ведущего курорта, удерживать интерес гостей в межсезонье и формировать привлекательные ценностные предложения. Важно адаптировать сервис, гибко реагировать на снижение спроса, расширять спектр услуг и делать акцент на уникальных преимуществах отелей, чтобы гости выбирали Сочи даже вне высокого сезона».