Путин наградил онкологов, оперировавших во время землетрясения на Камчатке

Президент Владимир Путин наградил врачей камчатского онкологического диспансера, которые не прервали операцию во время землетрясения. Об этом говорится в указе, который был опубликован сегодня.

Врачи диспансера Яна Гвоздева, Артем Еременко, Антон Калинин и Менги Дадар-Оола были награждены орденом Пирогова. Президент отметил их профессионализм и самоотверженность. Врач-онколог Любовь Цыплакова была удостоена звания заслуженного врача России.

Операция, которая была завершена в экстремальных условиях, прошла 30 июля. Тогда на Камчатке прошло землетрясение, магнитуда которого достигала 8,8. В регионе это было самое мощное землетрясение с 1952 года. В результате были повреждены детские сады и ТЦ, волна цунами затопила несколько прибрежных районов.

