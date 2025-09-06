Главреду Orda пригрозили делом после публикации новости о задержании министра

Прокуратура города Алматы вынесла предупреждение об уголовной ответственности главному редактору издания Orda Гульнаре Бажкеновой. Это связано с тем, что СМИ опубликовало материал о предполагаемом задержании главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу.

Городская прокуратура в письменной и устной форме разъяснила Гульнаре Башкеновой требования Закона Республики Казахстан «О масс-медиа», сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, главного редактора предупредили об ответственности по двум уголовным статьям: «Распространение ложной информации» (до трех лет лишения свободы) и «Заведомо ложный донос» (до восьми лет лишения свободы).

При этом на 17:41 мск. оригинальная публикация до сих пор не удалена с сайта СМИ.

На этой неделе издание Orda сообщило о задержании министра иностранных дел Мурата Нуртлеу. В МИД Казахстана заявили, что эта информация не соответствует действительности. Министр информации Казахстана Аида Балаева также не подтвердила сообщения о задержании главы МИД.