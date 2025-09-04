МИД Казахстана отрицает задержание главы ведомства Нуртлеу
Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что информация о задержании главы ведомства Мурата Нуртлеу не соответствует действительности. О задержании сообщало издание Orda со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны»,— говорится в сообщении казахстанского МИДа в Telegram.
Издание Orda утверждало, что кроме министра были задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев, а также высокопоставленные сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана. Неподтвержденной эту информацию также назвала министр информации Казахстана Аида Балаева.