МИД Казахстана отрицает задержание главы ведомства Нуртлеу

Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что информация о задержании главы ведомства Мурата Нуртлеу не соответствует действительности. О задержании сообщало издание Orda со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Расцениваем это как нарушение журналистской этики и действующего законодательства нашей страны»,— говорится в сообщении казахстанского МИДа в Telegram.

Издание Orda утверждало, что кроме министра были задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев, а также высокопоставленные сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана. Неподтвержденной эту информацию также назвала министр информации Казахстана Аида Балаева.

Лусине Баласян

