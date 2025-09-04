Orda: в Казахстане задержан министр иностранных дел Мурат Нуртлеу

Министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу задержали, в его доме провели обыски, пишет казахстанское издание Orda со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Накануне глава внешнеполитического ведомства страны вернулся с саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Нуртлеу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мурат Нуртлеу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным издания, кроме министра задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев, а также высокопоставленные сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана. Подробности дела не уточняются.

Министр информации Казахстана Аида Балаева назвала неподтвержденными сообщения о задержании государственных служащих республики.

Мурат Нуртлеу занимает пост заместителя премьер-министра, а также министра иностранных дел Казахстана с апреля 2023 года. После роспуска правительства в феврале 2024 года он сохранил свой пост. Прежде господин Нуртлеу руководил администрацией президента Казахстана, а также работал первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности.

Лусине Баласян