Министр информации Казахстана не подтвердила задержание главы МИДа Нуртлеу

Министр информации Казахстана Аида Балаева назвала неподтвержденными сообщения о задержании государственных служащих республики. Незадолго до этого издание Orda со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу задержали после обысков у него дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Нуртлеу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мурат Нуртлеу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В погоне за "хайповыми" подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться по сути клеветой. Напоминаю, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность»,— написала Аида Балаева в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Издание Orda утверждало, что кроме министра были задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев, а также высокопоставленные сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана. «Sputnik Казахстан» в МВД республики на вопрос о задержании госслужащего ответили, что такой информации не поступало.

Лусине Баласян