NYT: спасатели в Афганистане не помогали пострадавшим при землетрясении женщинам

Спасательные отряды не решались вытаскивать женщин из-под завалов рухнувших зданий в Афганистане, которые оказались под ними во время землетрясения, пишет The New York Times (NYT). Пострадавших женщин оставляли под камнями и ждали, пока жительницы из других деревень придут и вытащат их, утверждают собеседники издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия землетрясения в Афганистане, 2 сентября

Фото: Sayed Hassib / Reuters Последствия землетрясения в Афганистане, 2 сентября

Фото: Sayed Hassib / Reuters

Афганские нормы запрещают физический контакт между мужчинами и женщинами, которые не являются родственниками друг другу. «Казалось, женщины были невидимы... Мужчинам и детям оказали помощь в первую очередь, а женщины сидели отдельно»,— заявил газете один из волонтеров, которого зовут Тахзибулла Мухазеб. Он помогал людям в провинции Кунар, которая также пострадала от землетрясения. По его словам, спасатели вытаскивали погибших женщин за одежду, чтобы не допустить контакта с их кожей.

Мужчины-медики также отказывались обрабатывать женщинам раны. Тех, кто пытался получить помощь, игнорировали, рассказали собеседники NYT.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Афганистане 1 сентября. Погибли больше двух тысяч человек. Евросоюз направил Афганистану €1 млн и 130 т гумпомощи. Власти Афганистана обратились к России с просьбой помочь устранить последствия.