Денис Мантуров посетил Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре

Первый вице-премьер Денис Мантуров посетил Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» в Самаре и ознакомился с работой над ракетой «Союз-5». Об этом сообщила пресс-служба правительства. В мероприятии также принял участие генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Господин Мантуров ознакомился с производственными возможностями РКЦ, текущими и перспективными проектами. Кроме того, он посетил агрегатно-сварочно-сборочных цех, где уже завершается изготовление ракеты-носителя «Союз-5».

Новая ракета создается для обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты. В составе «Союз-5» используются новые двигатели НПО «Энергомаш», которое входит в «Роскосмос». Ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 17 т. полезной нагрузки, говорится в публикации.