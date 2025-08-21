Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава объехал округ

Губернатор ЯНАО осмотрел регион перед возможным визитом Владимира Путина

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов завершил объезд 11 населенных пунктов региона от Надыма до Ноябрьска в рамках седьмого ежегодного автопробега «Честный маршрут». На встречах с жителями региона губернатор анонсировал встречу с президентом Владимиром Путиным по развитию Нового Уренгоя после исчерпания извлекаемых запасов газа, заявил об отсутствии «поблажек» для представителей власти при выявлении коррупции и призвал «отказаться от комфорта» из-за угрозы атаки беспилотников.

Фото: Пресс-служба правительства ЯНАО

Дмитрий Артюхов проехал 11 населенных пунктов Ямала на автомобиле Lada Aura в рамках своего ежегодного автопробега по региону «Честный маршрут» за семь дней. В момент отправки из Салехарда 13 августа губернатор подчеркнул, что проверит выполнение программ благоустройства, осмотрит строящиеся объекты, оценит подготовку «городов юбиляров» к празднованию и обсудит вопросы ямальцев.

Наибольшее внимание глава Ямала проявил к крупнейшему по численности населения городу в округе — Новому Уренгою, в котором 6-7 сентября пройдет празднование в честь 50-летия со дня его образования.

«Мы очень хотим, чтобы президент приехал, он поддерживает юбилей, по его распоряжению он празднуется так широко, с помощью его поддержки мы смогли привлечь дополнительные ресурсы»,— сказал Дмитрий Артюхов на встрече с 2,6 тыс. новоуренгойцами.

К юбилею Нового Уренгоя построили здание арт-центра «Газ», в нем разместили концертный зал на 1,1 тыс. мест – аналог объекта в парке «Зарядье» в Москве, гостиницу на 26 номеров и музей газа. Через несколько лет в городе планируют открыть галерею «Уренгой» от «Газпрома» в честь 50-летия города. По словам Дмитрия Артюхова, она включит в себя манеж для пляжных видов спорта, легкоатлетический комплекс, бассейн с вышками для прыжков в воду, центральную площадь, прогулочные аллеи с магазинами и кафе, игровые площадки и амфитеатр.

Господин Артюхов добавил, что празднование юбилея Нового Уренгоя станет подспорьем для обсуждения развития Надым-Пур-Тазовского региона с Владимиром Путиным и членами правительства РФ.

«Готовим проект решения, чтобы разработка трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) стала рентабельна, и мы смогли привлечь от 4 трлн дополнительных запасов здесь. Это историческое совещание — моя важнейшая задача, чтобы перспектива развития уходила на десятилетия вперед. Если ничего не делать, мы придем к тому, что газ закончился, поэтому не лежим на печке»,— отметил губернатор.

В тоже время он не исключил, что визит Владимира Путина на Ямал может быть перенесен из-за «серьезных событий в мире».

В ходе поездки господин Артюхов также открыл центр единоборств «Северный характер» и центр развития адаптивной физической культуры в Тарко-Сале, в Губкинском — четырехэтажную школу на 800 мест и ледовый дворец для занятия более 150 спортсменов одновременно, в Ноябрьске — обновленное здание для бойцов спецподразделения ОМОН «Ямал».

Глава Ямала подчеркнул, что «не даст поблажек» представителям власти при выявлении фактов коррупции в регионе. «Случай, который произошел (с заместителем мэра Салехарда Николаем Токарчуком, задержанным 10 августа по обвинению в мошенничестве.— "Ъ-Урал"), был результатом проверки счетной палаты, потом материалы были переданы в правоохранительную систему. Есть злоупотребление — реакция будет неизбежной»,— заверил он.

Жителям Тарко-Сале во время встречи губернатор пообещал, что «поищет баланс» в вопросе отключения мобильного интернета в городе, однако призвал «отказаться от комфорта на какое-то время».

«На трассе связь работала хорошо, заезжаешь в город — ее нет, хотя было наоборот. Это вызвано дополнительными мерами безопасности, сейчас угрозы очень серьезные, и безопасность прежде всего»,— сказал глава Ямала.

По словам Дмитрия Артюхова, власти вынуждены перенести рассмотрение вопроса по строительству пассажирского железнодорожного вокзала в Надыме, реконструкции дороги от города до поселка Приозерный за 40 млрд руб. и созданию четырехполосной дороги с путепроводом от Губкинского до микрорайона Пурпе. «Объективно, когда у нас остро стоят вопросы перед страной, об обеспечении нужд Вооруженных сил РФ, решение других социальных вопросов, это будет откладываться, потому что важнее другие направления»,— подчеркнул губернатор.

Василий Алексеев

