Пару россиян задержали в Стамбуле после поцелуя в мечети

В конце августа россиянина с подругой задержали в Стамбуле после поцелуя в мечети. Пару уже отпустили на свободу, сообщили «РИА Новости» в генконсульстве РФ.

Инцидент произошел 26 августа в мечети Чамлыджа в районе Ускюдар. Россиянин с подругой сфотографировались в мечети, а потом поцеловались. После задержания мужчина на допросе заявил, что не знал о запрете на подобные действия в мечети, и извинился. СМИ писали, что в отношении пары возбудили дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей. По этой статье им грозило до года тюрьмы.

По данным генконсульства, россиян отпустили после разговора с сотрудниками районной полиции. Источник «РИА Новости» уточнил, что пара покинула Турцию.