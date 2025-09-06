«Газпром» закладывает еще 10% к согласованному уровню поставок газа в Китай

Общий планируемый уровень поставок российского газа в Китай в 106 млрд куб. м в год является «просто полочкой», заявил глава «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер. По его словам, компания закладывает дополнительно 10% на период пикового спроса.

«Если говорить о максимальном спросе, который можно получить, то он чуть-чуть больше, чем чисто проектный уровень. Ну, вы понимаете, это форс-мажор, в пиковый спрос»,— рассказал господин Миллер ТАСС в кулуарах ВЭФ.

2 сентября «Газпром» и китайская CNPC договорились об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Алексей Миллер говорил, что поставки газа в Китай по стоимости ниже, чем в Европу, из-за географических условий и логистических затрат. Также был подписан меморандум о строительстве «Силы Сибири-2».

