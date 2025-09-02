Миллер объяснил, почему цена поставок газа для Китая ниже, чем для Европы

Поставки газа в Китай по стоимости ниже, чем в Европу, из-за географических условий и логистических затрат, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он пояснил, что газ в КНР поставляют с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу — из Западной Сибири.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Месторождения в Западной Сибири расположены значительно дальше, чем месторождения Восточной Сибири к границе России и Китая или России и Монголии... Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая они существенно ниже»,— уточнил господин Миллер (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня «Газпром» и китайская CNPC договорились об увеличении поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири». Также был подписан меморандум о строительстве «Силы Сибири-2». Стоимость поставок по этому трубопроводу глава «Газпрома» комментировать не стал.

