Донской гастрофестиваль собрал локальных производителей со всего региона

В Ростове состоялся гастрономический фестиваль «Сделано на Дону», в котором участвовали компании, прошедшие одноименную систему добровольной сертификации. О проведении фестиваля в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Система ''Сделано на Дону'' является гарантом высоких стандартов, добровольно принятых на себя предприятиями. Сейчас в (этой) программе 150 участников», — написал, в частности, глава региона. Он уточнил, что участники системы получили сертификаты на более чем 5 тыс. товаров и услуг.

По мнению Юрия Слюсаря, в области намного больше достойных производителей и товаров. Задача областного правительства— выявлять лучших и помогать им. «Будем стремиться к тому, чтобы донская продукция была широко представлена на торговых полках — от крупных сетей до небольших магазинчиков, и доступна каждому жителю», — добавил глава региона.

Накануне, представляя предварительные итоги обсуждения Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года («Стратегия 2030») Юрий Слюсарь заявил о необходимости создавать условия для широкого представительства сельхозпродукции Дона в торговых сетях, в том числе, федеральных. Врио губернатора назвал обоснованными жалобы местных производителей на то, что средним и небольшим хозяйствам практически невозможно пробиться на полки супермаркетов крупных ритейлеров. В качестве помощи донским производителям Юрий Слюсарь предложил развивать систему агроагрегаторов.

Ефим Мартов