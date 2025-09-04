На Дону планируют увеличить ВРП до 4,6 трлн рублей в 2030 году

Показатели внутреннего регионального продукта (ВРП) Ростовской области планируют увеличить до 4,6 трлн руб. к 2030 году. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь на форуме, посвященном основным направлениям обновленной «Стратегии-2030».

Фото: Правительство Ростовской области

По словам врио губернатора Дона, в действующей редакции Стратегии предусмотрен рост внутреннего регионального продукта к 2030 году — 3,8 трлн руб. «Я считаю, что правильно эту планку поднять, откорректировать, показатель зафиксировать на уровне 4,6 трлн руб.»,— пояснил Юрий Слюсарь.

По его словам, в обновленном стратегическом документе зафиксированы и другие цели, которых регион должен добиться в ближайшие пять лет. Так, объем инвестиций в основной капитал планируется увеличить до 1 трлн руб., объем розничной торговли—до более чем 3,7 трлн руб., выручка предприятий малого и среднего предпринимательства—до 2,8 трлн руб.

Для финансовой самостоятельности муниципалитетов планируется изменить систему межбюджетных отношений. С января 2026 года единые нормативы отчислений НДФЛ закрепят за местными бюджетами. Это позволит территориям получить около 40 млрд руб. Муниципалитетам предоставят дешевые кредиты из областного бюджета — под 0,1% годовых на пять лет. Таким образом муниципалитеты смогут закрыть коммерческие займы и направить сэкономленные деньги на решение проблемных вопросов.

Кроме того, до 2027 года на Дону планируется отремонтировать 1,3 тыс. км автодорог регионального значения. Работы по замене водопроводных сетей, износ которых в отдельных муниципалитетах достиг 100%, предполагается завершить к 2026 году. Уже сейчас обновляется контейнерный парк, планируется привести в порядок мусорные полигоны. К 2030 году должны выйти на 100% сортировки всех отходов.

Глава региона также рассказал о строительстве кампуса «Донтех» на базе Донского государственного технического университета. Общая стоимость работ превысит 30 млрд руб. «Это будет образовательный центр мирового масштаба на 60 тыс. человек, который станет “умным домом” для студентов, аспирантов и ученых не только из Ростовской области, но и из других регионов России, но, надеюсь, и из зарубежных стран»,—отметил Юрий Слюсарь.

По его словам, реализация проекта позволит существенно расширить возможности по подготовке квалифицированных кадров, в которых в регионе острый дефицит.

Одним из флагманов экономики Ростовской области, несмотря на трудности и погодные аномалии, остается агропромышленный комплекс. В настоящее время в регионе планируется нарастить объемы сельхозпроизводства, сохранив при этом плодородие земель. Еще одной задачей является представление донской продукции в федеральных торговых сетях. Для этого планируется создать агроагрегатор (аналог потребкооперации), что позволит даже небольшим производителям попасть на полки магазинов.

Обновление стратегии развития региона началось весной 2025 года по инициативе Юрия Слюсаря. С 18 июня по 15 августа состоялось общественное обсуждение основных положений «Стратегии-2030». Прошли 57 территориальных и 7 межотраслевых сессий, на которых эксперты, общественники и предприниматели предлагали идеи. В общественных обсуждениях участвовали более 12 тыс. человек, внесли более 16 тыс. предложений и более 200 инициатив, которые были учтены при обновлении главного стратегического документа Ростовской области.

Мария Хоперская