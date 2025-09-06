Минобороны РФ сообщило об ударах по складам боеприпасов ВСУ

За прошедшие сутки российские вооруженные силы нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ. Также целями были пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 142 районах, следует из сводки Минобороны РФ.

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Кроме того, средства ПВО за прошедшие день сбили пять управляемых авиабомб и 160 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили один быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

31 августа вооруженные силы РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. 1 сентября Минобороны РФ отчиталось об ударах по пунктам управления и цехам производства беспилотников, а также складам боеприпасов ВСУ.