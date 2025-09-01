Российские силы ПВО сбили три снаряда HIMARS и 260 беспилотников за сутки

Минобороны России отчиталось о трех реактивных снарядах HIMARS и 260 беспилотниках ВСУ, сбитых за сутки. Данные приведены в ежедневной сводке военного ведомства в Telegram-канале.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия вооруженных сил России поразили пункты управления и цеха производства беспилотников, а также склады боеприпасов ВСУ в 150 районах в зоне спецоперации. Кроме того, российским войскам удалось уничтожить кабину и пусковую установку ЗРК Patriot и пусковую установку РСЗО HIMARS.

Сегодня утром Минобороны сообщило о 50 сбитых дронах над регионами России за пять часов. Больше всего БПЛА (16) уничтожено над Черным морем.