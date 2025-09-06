Минпромторг не получал заявок от Uniqlo на возвращение в Россию

Минпромторг России не получал заявок на возвращение в РФ от зарубежных торговых марок одежды, в том числе Uniqlo. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь и замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов.

«О поступлении заявок в Минпромторг России от каких-либо иностранных брендов о возвращении на российский рынок мне неизвестно»,— сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

В конце августа компания Fast Retailing Co подала десять заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков, которые связаны с ее брендами Uniqlo и GU. Также в конце прошлого месяца испанская компания Inditex подала заявку на регистрацию товарного знака Zara. Генеральный директор Inditex Оскар Гарсия Масейрас говорил в июне, что на данный момент нет условий для возвращения компании в Россию.