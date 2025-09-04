Inditex подала заявку на регистрацию знака Zara в России

Испанская компания Inditex (бренды одежды Zara и Bershka) подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Zarа в синем и белом цветах. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка подана 29 августа из Испании. Товарный знак регистрируется по одному классу (№ 43) международной классификации. Речь идет об услугах по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечению временного проживания. Так же к категории относятся услуги столовых, детсадов, баров.

Глава российского подразделения Tom Tailor Сергей Кондаков говорил «Ъ», что многие ушедшие из России после начала военного конфликта с Украиной западные бренды начали искать способы вернуться еще в 2024-м. По его мнению, возвращение ритейлеров рано или поздно произойдет, и оно будет таким же быстрым, как и уход в 2022 году.

Подробнее — в материале «Ъ».