Владелец Uniqlo подал 10 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Компания Fast Retailing Co, которая владеет брендами Uniqlo и GU, подала десять заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарных знаков, связанных с Uniqlo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы.

Холдинг Fast Retailing Co подал все десять заявок из Японии 31 августа. Компания, среди прочего, хочет запатентовать логотипы Uniqlo, GU и Fast Retailing Co в красном и зеленом цветах. Кроме того, в Роспатент поступили заявки на регистрацию названия Uniqlo и его русифицированной версии «Юникло».

Отмечается, что ближайший срок истечения прав на товарные знаки, которыми владеет компания, истекает в октябре 2025 года.

В конце августа испанская компания Inditex подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Zara в синем и белом цветах. Генеральный директор Inditex Оскар Гарсия Масейрас заявил в июне, что на данный момент нет условий для возвращения компании в Россию.