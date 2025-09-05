Пожароопасность пятого класса введена в 21 районе Ростовской области
В Ростовской области чрезвычайная пожароопасность 5 класса объявили в 21 районе региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Так, 6 сентября максимальный уровень опасности ожидается в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, южных, центральных, районах и в Приазовье.
В список вошли Азовский, Аксайский, Боковский, Волгодонской, Дубовский, Егорлыкский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Мясниковский, Орловский, Советский, Цимлянский и Чертковский районы и города Азов, Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Батайск и Ростов-на-Дону.
Высокая пожароопасность (4 класс) установили в семи регионах: Заветинский, Кашарский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Ремонтненский, Тарасовский районы.
На остальной территории области 1-3 классы пожароопасности.