На Дону в результате столкновения «Лады» и «МАЗа» погиб один человек

В Неклиновском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным ГАИ, 5 сентября в 20:05 на 62 км + 950 м дороги Р-280 «Новороссия» водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», допустил выезд на полосу встречного движения (без цели обгона) там, где это запрещено. В итоге, легковая машина столкнулась с движущимся в встречном направлении грузовиком «МАЗ», которым управлял 52-летний водитель.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался на месте происшествия», – констатировали в областной Госавтоинспекции.

Здесь добавили, что на месте аварии работали сотрудники дорожной полиции. Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», утром 5 сентября в Мясниковском районе Дона несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы в ДТП и был госпитализирован.

