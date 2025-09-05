На Дону несовершеннолетний мотоциклист получил травмы в ДТП

В Мясниковском районе несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы в ДТП и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

На 2 км автодороги Ростов-на-Дону — Дебальцево 42-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при выезде с прилегающей территории не предоставил права проезда питбайку под управлением 17-летнего водителя 2008 года рождения и допустил с ним столкновение.

Наталья Белоштейн