ТАСС: в Москве украинку задержали за работу на спецслужбы Украины

В Москве задержали гражданку Украины, подозреваемую в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. У женщины также была при себе взрывчатка. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, женщина «имеет навыки конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов». Также у нее якобы есть «широкие связи в криминальном мире», в том числе за пределами России.

Задержанная — Головаш А.К., другая информация о ней не приводится. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение взрывчатых веществ). Она признала вину. Мещанский суд отправил ее под арест. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В июле ФСБ задержала в Крыму гражданку РФ и Украины, которая, по версии российской спецслужбы, планировала взорвать машину одного из офицеров Минобороны РФ. В том же месяце в Ярославле была задержана гражданка Украины, собиравшая бомбу по заданию украинских спецслужб.