ФСБ: в Ярославле гражданка Украины собирала бомбу для подрыва железной дороги

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Ярославле задержана гражданка Украины, собиравшая бомбу по заданию украинских спецслужб. Она планировала подорвать объект железнодорожной инфраструктуры региона, считает ведомство. Суд вынес решение об аресте.

Также в ФСБ отчитались, что в Харцызске в ДНР задержали российского гражданина по делу о планировании убийства военнослужащего. По данным следствия, он также передавал Украине сведения о местах дислокации российской армии и вовлекал пользователей соцсетей в деятельность террористических организаций.

Кроме того, 2-ой Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, задержанного в 2024 году. Он обвинялся в поджоге в Липецкой области пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военнослужащих.