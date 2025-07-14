ФСБ задержала жительницу Крыма за подготовку подрыва машины военнослужащего

ФСБ задержала в Крыму гражданку России и Украины 2000 года рождения. По версии российской спецслужбы, девушка планировала накануне Дня Победы взорвать машину одного из старших офицеров Минобороны РФ.

Согласно пресс-релизу ФСБ, задержанная была завербована Службой безопасности Украины (СБУ). Для совершения подрыва ей было передано взрывное устройство. После задержания у девушки изъяли компоненты для его изготовления западного производства.

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (теракт) и ст. 275 УК РФ (госизмена). В ФСБ уточнили, что установлены сотрудники СБУ, осуществившие вербовку и подготовку взрыва. В их числе ФСБ назвала старшего лейтенанта СБУ Игоря Китаева и капитана Александра Осипенко.

ФСБ также опубликовала видео допроса девушки. Та рассказала, что в мае 2024 года ей позвонил сотрудник СБУ, который представился Алексом. Он предложил девушке помощь в оформлении документов, а также отвез ее на частный полигон. После этого, по данным ФСБ, девушка была завербована СБУ.