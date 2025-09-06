Четверым из девяти полегчало

Приговор по делу бывшего управляющего ростовским филиалом Транскапиталбанка Виталия Кожухова и девятерых его сообщников, ранее признанных виновными в незаконной банковской деятельности, изменен. По версии следствия, с 2009 года по 2013-й преступная группа перевела через фирмы-однодневки свыше 4,4 млрд руб., лишив бюджет страны 558 млн руб. и получив 74 млн руб. незаконного дохода. Подсудимые отрицали причастность к инкриминируемым им деяниям. Суд счел их вину доказанной. Осужденным было назначено от 5 лет и 3 месяцев до 16 лет колонии. Затем апелляционная и кассационная инстанции несколько смягчили наказания четверым фигурантам.



Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре рассмотрел в дело о создании преступного сообщества, его незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юрлиц. Фигурантами дела являются Виталий Кожухов, Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор и Владимир Хабибуллины, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова и Виктор Бакуменко. Приговор по делу изменен, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, с 2009 года по 2013-й Срабион Короткиев, Виктор Хабибуллин и Сергей Григоров объединили три самостоятельных организованных преступных группы в единое сообщество, в состав которого вошли еще семь человек, в том числе являющийся на тот момент управляющим ростовским филиалом «Транскапиталбанка» Виталий Кожухов.

Для отмывания денег, уменьшения размера получаемой прибыли, незаконного получения вычета по НДС участники сообщества перевели по фиктивным документам транзитом на расчетные счета созданных ими же коммерческих организаций либо подконтрольных им физлиц в Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе, Лисках, Старом Осколе, Пятигорске и Черкесске более 4,4 млрд руб. Ущерб, причиненный бюджету РФ, был оценен в 558,3 млн руб. Кроме того, члены сообщества изготовили и сбыли в банки почти 12,4 тыс. поддельных платежных поручений.

Уголовное дело поступило в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону в 2017 году, его рассмотрение заняло почти пять лет. Материалы уголовного дела содержат около 1 тыс. томов.

Подсудимые отрицали причастность к инкриминируемым им деяниям. Однако суд счел их вину доказанной. Приговор был оглашен в начале 2023 года. Самое суровое наказание было назначено бывшему управляющему ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Виталию Кожухову — 16 лет колонии строгого режима. Банкира признали виновным в том, что он, используя служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также ненаправление соответствующих сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Предполагаемые организаторы преступной группы Срабион Короткиев и Сергей Григоров получили по 13 лет, Виктор Хабибуллин — 13 лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Остальным осужденным назначено от пяти лет и трех месяцев до семи лет и шести месяцев колонии.

Позднее Ростовский областной суд сократил на год сроки Кожухову, Короткиеву, и Григорову и Хабибуллину. При этом к каждому из осужденных было применено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком от шести месяцев до одного года.

Прокуратура не согласилась с назначением дополнительного наказания и обжаловала апелляционное определение в этой части. Адвокаты и осужденные настаивали на невиновности и просили суд прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава преступления.

Изучив материалы дела и выслушав всех участников процесса, судебная коллегия кассационного суда не согласилась с доводами о невиновности осужденных, но изменила приговор, исключив дополнительное наказание троим из них. А Виктору Хабибуллину сократили срок до 11 лет шести месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Кристина Федичкина