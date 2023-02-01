Мнимые сделки оценили в суде

Суд в Ростове-на-Дону признал бывшего управляющего ростовским филиалом Транскапиталбанка Виталия Кожухова и девятерых его сообщников виновными в незаконной банковской деятельности. Им назначено от 5 лет и 3 месяцев до 16 лет колонии. По версии следствия, с 2009 по 2013 годы преступная группа получила почти 74 млн руб. дохода за осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, инкассацию, кассовое обслуживание физических и юридических лиц и т. п. Осужденные не признали вину.



Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по делу о незаконной банковской деятельности, осуществляемой преступным сообществом. В зависимости от роли и степени участия его подсудимые Виталий Кожухов, Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор и Владимир Хабибуллины, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова и Виктор Бакуменко признаны виновными в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлица, отмывании средств, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей (чч. 1, 2 и 3 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 186 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Срабион Короткиев, Сергей Григоров и Виктор Хабибуллин в 2009 году создали преступное сообщество для незаконной банковской деятельности, подделки и сбыта иных платежных документов. Каждый из них возглавил отдельную группу, в которую входили остальные подсудимые и другие лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Члены сообщества открыли в банках Ростова-на-Дону, Волгограда, Ставрополя, Пятигорска, Черкесска, а также городов Лиски (Воронежская область) и Старый Оскол (Белгородская область) счета подконтрольных им организаций.

С марта 2009-го по май 2013 года на эти счета по мнимым основаниям поступило более 4,4 млрд руб. Затем эти средства были перечислены на счета сторонних организаций и физических лиц. За осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, а также инкассацию и кассовое обслуживание члены преступного сообщества получили в общей сумме почти 74 млн руб. Как установил суд, за указанный период участники преступной организации изготовили и сбыли в банки 12 тыс. поддельных платежных поручений.

Уголовное дело поступило в суд в 2017 году, его рассмотрение заняло почти пять лет. Материалы уголовного дела содержат около 1 тыс. томов.

Подсудимые отрицали причастность к инкриминируемым им деяниям. Однако суд счел их вину доказанной.

Самое суровое наказание было назначено бывшему управляющему ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Виталию Кожухову — 16 лет колонии строгого режима. По версии следствия, он, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также ненаправление соответствующих сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Предполагаемые организаторы преступной группы Срабион Короткиев и Сергей Григоров получили по 13 лет, Виктор Хабибуллин — 13 лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Остальным осужденным назначено от пяти лет и трех месяцев до семи лет и шести месяцев колонии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Кристина Федичкина