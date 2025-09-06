Трамп был бы рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2025 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад видеть президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году. Господин Трамп заявил об этом во время подписания документа о проведении мероприятия, трансляцию вел Белый дом.

Он отметил, что саммит двадцатки пройдет в США впервые за почти 20 лет. «Я был бы рад их (РФ и КНР.— "Ъ") присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями... Мы можем это обсудить»,— сказал он.

Саммит G20 в следующем году планируется 14 и 15 декабря. Кремль говорил, что для России формат G20 интереснее G8. Из G8 Россию исключили в 2014 году после присоединения Крыма, господин Трамп неоднократно критиковал это решение.